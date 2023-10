Handel mit Spähsoftware „Predator“ aufgedeckt

Auch nach Österreich verkauft

Die Produkte der Intellexa Alliance wurden in mindestens 25 Ländern in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika gefunden und wurden laut Amnesty International zur Aushöhlung der Menschenrechte, der Pressefreiheit und sozialer Bewegungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Zu den Ländern, in die die Software verkauft wurde, gehören nach den Erkenntnissen des EIC-Mediennetzwerks auch Österreich ebenso wie die Schweiz und Deutschland.