Der Cup-Termin für das Grazer Derby steht fest

In sozialen Medien fragten die Fans seit Sonntag Abend, wann denn nun der Termin für das Grazer Derby ist. Seit Dienstag steht fest: Es ist der 2. November. Um 20.30 Uhr steigt in der Merkur Arena das Duell zwischen dem GAK und Sturm. Im Vorjahr elektrisierte dieses Duell die Stadt und die ganze Steiermark wochenlang. Die Fans marschierten durch die Stadt Richtung Stadion, sorgten für spektakuläre Bilder. Am Ende zog Sturm mit einem 1:0 ins Viertelfinale ein, gewann am Ende den Titel. Durch die Terminisierung verschiebt sich auch das Liga-Spiel des GAK gegen Stripfing von Samstag (4. November) auf den folgenden Sonntag um 12.30 Uhr.