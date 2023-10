Personalfirma Bridge: Sanierungsplan angenommen

Die 2008 gegründete Gesellschaft betrieb zuletzt vier inländische und vier ausländische Zweigniederlassungen nämlich in Linz, Steyr, Bregenz, Graz, Zagreb, Split, Maribor und St. Gallen. Jene in Maribor, Zagreb, Split und Bregenz wurden mittlerweile geschlossen. Zudem seien Einschränkungen in den Teilbereichen „Geschäftsführung“ und „Verwaltung“ erfolgt, so der AKV.