„Ich wollte gar nicht mehr ans Telefon rangehen“

Drei Ausfälle (Marko Arnautovic, Karim Onisiwo und Philipp Mwene), vier Fragezeichen (David Alaba, Marcel Sabitzer, Stefan Posch und Michael Gregoritsch), also möglicherweise sechs Spieler der Schweden-Startelf nicht an Bord - keine rosigen Aussichten für Teamchef Ralf Rangnick vor dem EM-Quali-Doppel gegen Belgien (13. Oktober in Wien) und Aserbaidschan (16. Oktober in Baku).