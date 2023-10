Horror-Foul von Alaba-Kollege: „Es tut uns leid!“

Unschöne Szene in der Nachspielzeit! Real Madrid lag in Girona bereits 3:0 in Führung, der Sieg war dem Klub von ÖFB-Teamspieler David Alaba, der angeschlagen fehlte, nicht mehr zu nehmen. Plötzlich ging Innenverteidiger Nacho ohne Rücksicht auf Verluste in einen Zweikampf. Mit gestrecktem Bein erwischte er Gegenspieler Cristian Portu, der mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen blieb.