Erster Derbysieg seit 2012 dank „Großarl-Totti“

Chris Diess schnürte Triplepack

Während der Großarler Angriff, der sich davor in Torlaune präsentiert hatte, zuletzt gegen Zell am See stockte, zeigte sich die Offensive der Gastgeber gegen das Team von Trainer Manfred Pichler wieder äußerst effizient. Thomas Rohrmoser brachte die Heimischen nach sieben Minuten in Führung. Dann folgte der große Auftritt von Vereinsikone Christo ph Diess, der mit einem Dreierpack gegen spielerisch starke Gäste auf 4:0 stellte.