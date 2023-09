„Wie beim Fußball und im Fasching, nur besser“

Lieder wie „Here comes the Sepp Straka“ (zur Melodie von Here Comes the Hotstepper), völlig verrückte Verkleidungen der Fans und 60-jährige Oberösterreicher, die um 3 Uhr aufstehen, um dann um 6.30 Uhr eine Stunde auf den Start zu warten - das ist der Ryder Cup in Rom.