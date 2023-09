MotoGP: Nach Klo-Gang streikte plötzlich das Bike

Rückstand schrumpft

Der Ducati-Pilot holte sich in Motegi erneut den Sieg am Samstag - bereits zum dritten Mal in Folge. Brad Binder (KTM) wurde starker Zweiter. Der WM-Führende Bagnaia krallte sich noch Rang drei. Damit schmilzt der Vorsprung von Bagnaia im Kampf um die Weltmeisterschaft auf acht Punkte. Mit einem Sieg am Sonntag im Hauptrennen (8 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) könnte Jorge Martin, der von der Poleposition startet, sogar in der Gesamtwertung an Bagnaia vorbeiziehen.