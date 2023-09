Salzburg besiegt VSV, Caps-Pleite nach 4:1-Führung

Penalty-Thriller in Klagenfurt

In Klagenfurt durften sich die „Rotjacken“ im Duell mit den Black Wings Linz nach einer 3:1-Führung nach 23 Minuten nicht sicher wähnen. Lukas Haudum hatte das 3:1 erzielt und er war es auch, der in 60. Minute mit dem Treffer zum 4:4 die Niederlage verhinderte und eine Verlängerung erzwang. In dieser gab es aber keinen Jubel und somit musste ein Penaltyschießen entscheiden: Graham Knott vergab den ersten Penalty für die Gäste, den entscheidenden Treffer für die Kärntner erzielte Manuel Ganahl, nachdem zuvor Brian Lebler am KAC-Goalie Florian Vorauer gescheitert war.