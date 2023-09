Verstappen-Fans amüsieren sich auf Mercedes-Kosten

Denn wie nun durchsickerte, soll es im Fahrerlager in Suzuka zu folgendem Vorfall gekommen sein: Bei einem TV-Interview von Lewis Hamilton in der Hospitality von Mercedes stach ein QR-Code, mit dem es den Mitarbeitern der „Silberpfeile“ möglich ist, Getränke zu bestellen, ins Auge. Während der siebenfache Weltmeister also so dahinplauderte, nutzten einige gerissene Fans (wohl aus dem Lager von Max Verstappen) die Zeit, um den Code zu scannen und Tausende Red-Bull-Dosen zu bestellen - im Auftrag von Hamilton, George Russell und Teamchef Toto Wolff.