Damian Lillard wechselt zu den Milwaukee Bucks

Saftiges Gehalt

Lillard hatte die Franchise bereits nach Ende der abgelaufenen Saison um einen Trade gebeten, lange war über einen möglichen Wechsel zu den Golden State Warriors berichtet worden. Daraus wurde nun doch nichts, stattdessen wird der Point Guard fortan an der Seite von Giannis Antetokounmpo und Co. auf Punktjagd gehen. Bei den Bucks soll der 33-Jährige in den nächsten vier Jahren stolze 216,2 Millionen Dollar verdienen.