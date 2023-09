Vier Namen! Sorgt Nagelsmann für Überraschung?

„Julian Nagelsmann plant Stürmer-Sensation im DFB-Team“ - schreibt die „Bild“ in fetten Lettern. Demnach soll der neue Bundestrainer den erst 20-jährigen Maximilian Beier auf dem Zettel haben. Der Stürmer der TSG Hoffenheim hat in der laufenden Saison bereits vier Treffer auf seinem Konto. Sorgt er in der DFB-Offensive für einen frischen Wind?