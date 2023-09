„Das funktioniert nicht“: Warnung an Nagelsmann

Kleines Déjà-vu

Gut neun Monate vor der Heim-EM soll Nagelsmann als Nachfolger von Hansi Flick die Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Für ihn ist es ein kleines Déjà-vu, denn bereits 2021 hatte er Flick beerbt. Dieser wechselte damals von Bayern München zum DFB, hatte im neuen Amt allerdings wenig Erfolge vorzuweisen. Bei der WM in Katar scheiterte Deutschland bereits in der Gruppenphase, die Reißleine zog man aber erst am 10. September, nachdem das Team erstmals seit 40 Jahren drei Partien in Folge verloren hatte.