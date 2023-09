Auto versperrt Bullen-Stars den Weg zum Stadion!

Der Cup-Hit zwischen der Austria und den Bullen elektrisiert die Massen. Das Stadion am Grödiger Unterberg ist mit rund 4.000 Zuschauern seit mehreren Wochen ausverkauft. Vor dem Spiel brachten sich die Austria-Fans so richtig in Stimmung. Sie begrüßten ihr Team, das auf dem Weg zum Stadion war, mit Fangesängen und der ein oder anderen gezündeten Pyro-Rakete.