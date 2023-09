Mittelfinger-Eklat! Gasly stinksauer auf sein Team

Doch der Reihe nach! Nach einem verpatzten Suzuka-Qualifying kämpften sich die Alpine-Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon am Sonntag in die Top-10. Dann wollte man auch noch den Achtplatzierten Fernando Alonso attackieren. Weil Gasly frischere Reifen hatte, gab’s in der Schlussphase des Rennens die Anweisung an Ocon, seinen Teamkollegen vorbeiziehen zu lassen. „Wenn er die Position nicht bekommt, gibt er sie doch zurück, oder? Kannst du das bestätigen?“, funkte Ocon an seinen Ingenieur, bevor er Gasly passieren ließ.