Wenig Freude! Jetzt schlägt Lewis Hamilton Alarm

Derzeit mache das Fahren mit seinem Boliden wenig Freude, stellte der ehemalige Serienweltmeister fest. „Das Auto fühlt sich genauso wie im Vorjahr an, es hüpft und rutscht“, so der seit 2021 sieglosen Brite nach seinem „harten“ Suzuka-Wochenende. Er versuche mit seinem am Sonntag siebentplatzierten Teamkollegen George Russell ständig möglichst viel an Input für Verbesserungen einzubringen.