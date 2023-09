Von welchem Bayern-Spieler Hoeneß derzeit schwärmt

Sané in Top-Form

In den letzten Jahren hatte Sané immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen. In dieser Saison blüht er aber richtig auf, ist derzeit in Top-Form. Beim 7:0-Kantersieg am Samstag gegen Bochum habe Hoeneß „die ganze Mannschaft“ begeistert. Sané habe sich aber mit seinen Tempoläufen und spielerischen Ideen besonders hervorgetan. Trainer Thomas Tuchel war nach dem Spiel ebenfalls vom 27-Jährigen angetan: „Er hat besondere Qualitäten und kann entscheidend für uns sein - das erwarten wir auch. Je mehr du körperlich und vom Talent her draufhast, desto mehr wird von dir erwartet. Er liefert das ab, das ist gut.“