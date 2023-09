Nachbarn als Lebensretter: Frau aus Teich gezogen

Zu Lebensrettern wurden zwei Nachbarn (19 und 51) aus Altenfelden in Oberösterreich am Sonntagabend: Sie entdeckten eine 83-Jährige, die bei einem Spaziergang in einen Fischteich gestürzt war und nur noch ihren Kopf über dem Wasser halten konnte. Die beiden Schutzengel zogen die betagte Frau aus dem Teich.