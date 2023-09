Arnautovic auf Krücken! Fehlt er sogar monatelang?

Der Wiener, in der 72. Minute eingewechselt, verletzte sich in der 90. Minute bei einem Sprint am Flügel. Die erste Einschätzung von Inzaghi: „Wir werden ihn eine Weile vermissen.“ Die „Gazzetta“ spekuliert sogar über eine mehrmonatige Zwangspause. Das Stadion in Empoli verließ „Arnie“ auf Krücken und mit einem einbandagierten Oberschenkel.