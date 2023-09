Wagrain/Kleinarl siegt klar im Duell der Neulinge

Der Erfolg von Wagrain/Kleinarl kam nicht von ungefähr: Mit der Perspektive, Teil eines größeren Projekts zu werden, lockte man junge Spieler auch aus höherklassigen Teams zurück in die Heimatgemeinde. So schuf man sich einen „ambitionierten und eingeschworenen Haufen“, meint Coach Gwehenberger. „Bei uns kennen sich alle. Ich trainierte die Jungs von der U7 bis zur U14 und trainiere sie im Winter auch im Ski-Club. In dieser Spielgemeinschaft haben wir uns alle wieder zusammengefunden.“