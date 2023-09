Posch nach zehn Minuten verletzt: Diagnose ist da!

Erneut Verletzungssorgen um einen ÖFB-Legionär: Stefan Posch hat am Sonntag beim torlosen Remis von Bologna gegen Napoli in der italienischen Fußball-Meisterschaft schon in der zehnten Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden müssen. Der 26-jährige ÖFB-Teamverteidiger erlitt eine „Zerrung des linken Oberschenkelbeugers“, verlautete der Club eine erste Diagnose. Details, auch über die Ausfallsdauer, würden erst kommende Woche feststehen.