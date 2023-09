Jessica Pilz gewinnt Vorstieg-Gesamtweltcup

Die Niederösterreicherin Jessica Pilz hat sich am Sonntag beim Saisonfinale in Wujiang (China) als Tageszweite hinter der Japanerin Ai Mori den Gesamtweltcupsieg im Vorstieg geholt. Die 26-Jährige in Innsbruck lebende Niederösterreicherin war als Gesamtdritte nach Asien gereist, im Finale musste sie für den Pokal zumindest unter die besten vier kommen, was ihr eindrucksvoll gelang.