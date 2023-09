Crash: Perez „jenseits von Gut und Böse“

Es passierte in der zwölften Runde. Perez wollte in Kurve elf innen an Haas-Pilot Magnussen vorbeigehen. Das Unterfangen ging daneben. Perez verbremste sich und „küsste“ Magnussen. Der Red-Bull-Fahrer fuhr an die Box, bekam einen neuen Frontflügel verpasst, wurde dann aber doch aus dem Rennen genommen. Es machte keinen Sinn. Eine Fünf-Sekunden-Strafe gab‘s oben drauf. Schlau: Red Bull schickte Perez noch einmal raus, um die Strafe gleichsam abzusitzen. Zu verlieren gab‘s eh nichts mehr. Und regeltechnisch gedeckt war das Manöver offenbar auch.