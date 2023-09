Alko-Lenkerin fährt in Böschung, Fahrzeug kippt um

Eine 38-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw am Freitag in Bad Häring auf einer Gemeindestraße und kommt dabei plötzlich von der Straße ab. Die Ursache ist zunächst vollkommen unklar. Sie fuhr auf die Böschung, in weiterer Folge kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Ein durchgeführter Alkomattest ergab: Die Frau war stark betrunken.