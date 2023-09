Würden Sie eine Sepsis überhaupt erkennen?

Die meisten Menschen wissen nicht, was für Anzeichen bei dieser Krankheit auftreten. Dabei gilt Sepsis (Blutvergiftung, Blutstrominfektion) weltweit als eine der häufigsten Todesursachen. In Europa erkranken jährlich rund zwei Millionen daran - 28.000 davon in Österreich. Das endet für rund 7500 Personen hierzulande tödlich.