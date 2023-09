Ihre Chance, einen Tag als Tennisprofi zu erleben!

Einmal einen Tag als Tennisprofi erleben?! Unter dem Motto „A Day like a Pro“ lässt Interwetten diese einmalige Chance bei den Erste Bank Open 2023 für zwei glückliche Gewinner Realität werden. Von der Übernachtung im Athletenhotel über den VIP-Shuttle bis hin zum Match in der „Tennis 2-Go“-Halle am Heumarkt und der anschließenden Siegerehrung wird es den Gewinnern dabei an nichts fehlen. Wie Sie mitmachen können, und vielleicht schon bald selbst zum Tennisschläger greifen, erfahren Sie hier.