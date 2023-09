Microsoft lässt Copilot in Windows abheben

Im Wettrennen um die Technologieführerschaft bei Künstlicher Intelligenz erhöht Microsoft das Tempo. Der US-Softwarekonzern kündigte am Donnerstag an, sein KI-Assistent „Copilot“ werde künftig in sämtlichen Programmen verfügbar sein. Dies umfasse das Betriebssystem Windows 11, die Büro-Software Office 365, die Suchmaschine Bing und den Browser Edge.