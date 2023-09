„Sageder raus!“ LASK-Coach beklagt sich live im TV

Nach dem Auftakt in der Europa League machte sich Thomas Sageder am Weg zu ServusTV am Rande des Spielfeldes. Im Interview mit dem TV-Sender beantwortete der LASK-Trainer die ersten Fragen, sprach von einer „coolen“ ersten Spielhälfte und über Star-Trainer Jürgen Klopp, der nach dem Pausenpfiff nicht „amused“ in den Kabinentrakt verschwand.