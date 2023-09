Klopp: „Ich wusste, dass es richtig schwer wird!“

20 Tage nach der Auslosung der Gruppenphase in Nyon war der größte Tag in der Klub-Historie der Linzer endlich gekommen. Riesige Vorfreude auch bei den Fans, verstopfte Linzer Straßen, schon ab Mittag waren die Gastro-Betriebe voll mit Anhängern der „Reds“ und der Schwarz-Weißen, die auf ein Fußballwunder gegen eine der weltbesten Mannschaften hofften. Und nach 14 Minuten blickten sich viele LASK-Fans im ausverkauften Stadion fast ungläubig an, als plötzlich der Underdog zugebissen und Florian Flecker die weiße Weste Liverpools angepatzt hatte.