Amüsante Komödie, Doku und Trickfilmmagie

Rainer Frimmel, Großneffe von Emile, lässt dessen in Tagebüchern festgehaltene Erinnerungen zum schillernden Zeitdokument werden, das durch persönliche Gespräche noch an Faszination gewinnt, wenn der später in Kalifornien beheimatete Molekularbiologe von seiner Jugendzeit in Purkersdorf, den Einladungen seiner Großmama, aber auch vom bitteren Anschluss - und von der Flucht nach Algerien erzählt. Wie sich in dieser bemerkenswerten Vita Fluchttraumata ins Lebensbejahende verkehren, ja wie sich das Schicksal des vor dem Holocaust geflohenen Emile (er verstarb im Jahr 2013) gerade nicht im Vertriebensein erschöpft, sondern Zuversicht atmet, ist würdevolles Porträt, das lange nachwirkt.