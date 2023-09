Asien: Avatar-Bäume und Kokosnüsse

Liebe Gäste! Ein kleiner Hinweis für Ihren Landausflug in Singapur: Lassen Sie am besten den Kaugummi an Bord!“, schallt es durch die Gänge der „Mein Schiff 5“. Was witzig klingt, ist tatsächlich ernst gemeint. Kaugummi ist in Singapur – wegen der Verschmutzung – verboten und wird nur gegen Rezept aus zahnmedizinischen Gründen in Apotheken abgegeben – und das auch nur an Käufer über 18 Jahre. Es ist strengstens untersagt, ihn aus dem Ausland einzuführen oder zu verkaufen. Also schnell raus damit aus dem Rucksack, und los geht es mit dem Landgang zur Erkundung der 5-Millionen-Stadt.