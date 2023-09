Gefiederter Vagabund nach zwei Monaten eingefangen

Wochenlang gab es fast keinen Tag, an dem die ICARA-Tierrettung nicht alarmiert worden war, dass ein freilaufender Pfau in einem Garten in Linz-Urfahr gesichtet werde. „Der Vogel ist leider jedes Mal entwischt. Er war sehr scheu und extrem schnell“, erklärt Tierretter Josef-Georg Pold.