„Für Klopp legst du sicher eine Schippe drauf“

Mit Wolverhampton zog ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic beim letzten Spiel in der Premier League gegen den FC Liverpool trotz Führung mit 1:3 den Kürzeren. Spätestens nach seinem Goldtor gegen Everton ist der Zwei-Meter-Mann, der von den Fans bereits zum Spieler des Monats August gewählt wurde, in der für ihn „besten Liga der Welt“ angekommen. Der Wiener weiß, wie englische Teams ticken, mit der „Krone“ sprach der 26-Jährige über den Auftaktgegner vom LASK in der Europa League: