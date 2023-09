BMW baut seine V8-Motoren jetzt in Oberösterreich

Die Münchner ziehen die Produktion der Achtzylinder aus der Heimat ab, teils nach Hams Hall in Großbritannien, teils nach Oberösterreich, wo sie auf 2250 Quadratmetern in der bestehenden Montagehalle im BMW Group Werk Steyr zusammengebaut werden. Es sind die stärksten Motoren, die je dort produziert wurden: Die bis zu 625 PS starken Achtzylinder-Triebwerke treiben die M-Modelle der 8er-Serie an, die damit in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.