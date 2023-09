Bündchen: Scheidung von Brady war „sehr schwierig“

„Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal, wenn es regnet, in Strömen schüttet. Bei all den Wendungen und Wendungen, die das Leben mit sich bringt, können wir angesichts dessen, was in unserer Umgebung passiert, nur das Beste tun, was wir können“, sagte sie in dem am Montag veröffentlichten Interview.