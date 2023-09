Doch noch Kasberg-Rettung in allerletzter Sekunde?

Was für eine Wende im Drama rund um den Kasberg in Oberösterreich! Die Landespolitik hatte schon längst den Stab über das Skigebiet gebrochen, doch jetzt gibt es plötzlich ein konkretes Angebot für diesen Winter. Werden die Skilifte doch in Betrieb gehen? Und wie ist es jetzt plötzlich dazu gekommen? Die „Krone“ kennt die Details.