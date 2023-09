Polizeibeamte im Fadenkreuz der Staatsverweigerer

„Stellen sie die Ermittlungen unverzüglich ein - sonst wird die Todesstrafe verhängt“ - so die schriftliche Drohung des fiktiven „Bundesstaates Preußen“ jüngst an die federführende Staatsanwältin in Klagenfurt. Das Einsatzkommando Cobra legte die mit einer Glock 17 bewaffnete, mutmaßliche Verfasserin des Schreibens aus dem Raum Villach in Folge am vergangenen Donnerstag in Handschellen.