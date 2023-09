Champions League in Konferenz - ab 21 Uhr live

Ein Highlight am ersten Spieltag der Champions League findet in Paris statt. In der wohl schwersten Gruppe F trifft Frankreichs Meister PSG auf Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer. In der Bundesliga gelang dem BVB zuletzt mit dem 4:2 in Freiburg ein Erfolgserlebnis, wenngleich kein echter Befreiungsschlag. PSG startet ohne die Topstars Lionel Messi und Neymar den nächsten Anlauf, die Champions League das erste Mal zu gewinnen.