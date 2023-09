„Doch schlagbar! Verstappen erlebt rotes Wunder“

GROSSBRITANNIEN:

The Sun: „Carlos Sainz gewann einen aufregenden Großen Preis von Singapur, während Max Verstappens Siegeszug zu einem Ende kam. Das war eines der engsten Finishs seit einiger Zeit in der Formel 1. Zwischenzeitig trennen die ersten vier Autos nur 1,4 Sekunden.“



Daily Mail: „Der Sieg beendete eine Serie von 10 Rennsiegen von Max Verstappen nacheinander und die makellose Bilanz von 14 Siegen in 14 Rennen von Red Bull in diesem Jahr.“



Mirror: „Max Verstappen kam in das Wochenende mit der Hoffnung auf den elften Sieg in Serie, aber Red Bull hat den Wagen auf dem Marina Bay Circuit nicht hinbekommen. Das öffnete der Konkurrenz die Tore, um zum ersten Mal 2023 etwas Ruhm abzubekommen.“



The Independent: „Ferraris Carlos Sainz schlägt Lando Norris und die taktischen Spielchen von Mercedes in einem frenetischen Finale beim Großen Preis von Singapur und beendet Red Bulls Versuch, zu den ‘Unschlagbaren‘ zu werden.“