Betrüger treiben als „Bienenschützer“ ihr Unwesen

Sogar die Feuerwehr wurde involviert, da anfangs von möglichen Insekteneinsätzen der Kameraden ausgegangen wurde. Doch diese erfolgen immer in Uniform! Somit Fehlanzeige. Auch in der Gemeinde selbst seien hierzu keine Maßnahmen oder Schutzaktionen bekannt. Die Vorfälle seien der Polizei gemeldet worden. „Es kommt leider immer wieder zu Betrugsmaschen in vereinzelten Regionen“, heißt es auf Anfrage. In diesem konkreten Fall soll es sich allerdings um eine offizielle Spendensammlung von anerkannten Umweltschützern gehandelt haben, wie sich im Nachhinein herausstellte.