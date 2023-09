Rohrer trifft bei Profi-Debüt in der Schweiz

Das österreichische Stürmertalent Vinzenz Rohrer hat in seinem ersten Spiel als Eishockey-Profi ein Tor erzielt. Der 19-jährige Vorarlberger traf am Freitag in der ersten Runde der Schweizer National League beim 7:3-Heimsieg seiner ZSC Lions aus Zürich vor fast 10.000 Zuschauern gegen Ajoie zum 4:0 (27.).