„Je mehr Flächenfraß, desto höhere Einnahmen“

Flut an Supermärkten auf der grünen Wiese

Damit steht Tirol in Österreich nicht alleine da. „Alleine in den letzten 20 Jahren wurden 130.000 Hektar Äcker und Wiesen verbaut. Das entspricht der gesamten Agrarfläche des Burgenlandes“, rechnete Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der österreichischen Hagelversicherung, vor. „Mit 60 Supermärkten auf 100.000 Einwohner und 15 Metern Straße pro Kopf sind wir Europameister im negativen Sinn.“ Zum Vergleich: Deutschland zählt acht Meter pro Kopf und 40 Supermärkte: „Deswegen liegen in Österreich auch die Lebensmittelpreise um 15 Prozent höher: Je mehr Verkaufsfläche, desto höher die Fixkosten“, erklärte Weinberger.