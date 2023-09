Lieferdienst für viele Tiroler ein absolutes Muss

Pizza auf Platz eins

Offenbar sind die Menschen hierzulande vor allem der italienischen Küche zugetan. Denn auf Platz eins bei den Tiroler Bestellungen befindet sich die Pizza. Dicht dahinter folgen amerikanische Fastfood-Spezialitäten, wie Cheese- und Hamburger. Die Bronzemedaille geht an die asiatische Küche. „Dabei erweist sich Tirol als Stäbchen-affin. So geben 36 Prozent an, bei asiatischen Speisen die Stäbchen zu benutzen“, heißt es von den Analysten.