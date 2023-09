Radlobby: „Tägliche Radfahrten sicherer machen!“

Raddemo von Breitenbrunn nach Winden am See und zurück

Um 9.30 Uhr trifft man sich in Breitenbrunn mit der Radlobby Kirschblütenregion am Parkplatz zwischen Antonigasse und Am Anger zur Raddemo. Dann wird gemeinsam nach Winden am See zum Kreisverkehr geradelt – über die B50 versteht sich. Denn Radweg gibt es hier keinen. Und eben dieser – nämlich die Fortführung des Radweg-Rumpfes von Breitenbrunn nach Winden ab dem Kreisverkehr – wird bei der Kundgebung gefordert. „Weil eine sichere Radinfrastruktur für alle Generationen Haupt- und nicht Nebensache ist“, heißt es von den Verantwortlichen. Gefahren wird „im Rudel“ und die Teilnahme von Personen aller Altersgruppen ist nachdrücklich erwünscht.