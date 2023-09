Wolverhampton gegen Liverpool ab 13.30 Uhr LIVE

Zehn Punkte aus vier Spielen, zuletzt drei Siege in Folge: Liverpools Saisonstart in Englands Fußball-Premier-League kann als geglückt eingestuft werden. Am Samstag versucht mit Sasa Kalajdzic auch ein ÖFB-Stürmer den „Reds“ die erste Saisonniederlage zuzufügen und deren Generalprobe vor dem Europa-League-Start beim LASK zu verpatzen. Kalajdzic tritt mit Selbstvertrauen im Wolverhampton-Dress an, er wurde im Klub als Spieler des Monats August ausgezeichnet.