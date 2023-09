Joao Palhinhas Worte sorgen für mächtig Verwirrung

Er vergesse nicht, woher er kommt und wie sehr er sich immer dafür eingesetzt hat, all die Ziele zu erreichen, die er sich vorgenommen hatte. „Seit ich in Fulham angekommen bin, werden die Zuneigung und die Verbindung, die entstanden sind, für immer anhalten, egal was passiert, das kann nie infrage gestellt werden. Ich bin dankbar für die Unterstützung, die mir die Fans seit meinem ersten offiziellen Spiel gegeben haben. Und auf diese Stärke zählen meine Teamkollegen und ich auch bei unserem nächsten Spiel in unserem Cottage“, so Palhinha weiter. Klingt nicht gerade so, als habe Tuchels Wunschspieler vor, im Jänner nach München zu ziehen. Die Enttäuschung über den geplatzten Wechsel? Wie weggeblasen ...