Deshalb kracht es auf der Tauernautobahn ständig

Kaum eine Woche ohne Unfälle vergeht auf der Tauernautobahn zwischen Rennweg und Villach. In den vergangenen Tagen mussten Einsatzkräfte gleich zweimal ausrücken. Am Dienstag stürzte ein Lkw auf Höhe Mauthbrücken in den Straßengraben, nachdem der Laser die Leitplanke durchschlagen hatte.