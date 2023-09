Terror von Serieneinbrechern: „Habe nachts Angst“

Eine Horror-Vorstellung: Man kommt nach Hause und bemerkt, dass Verbrecher in den eigenen vier Wänden gewütet haben. Im Bezirk Spittal an der Drau in Kärnten treiben es Täter seit Monaten auf die kriminelle Spitze - und kommen sogar, wenn jemand daheim ist. Für Opfer ein langwieriges, seelisches Trauma. Die „Krone“ begab sich auf die Spuren der Einbrecher und sprach an Tatorten mit Einheimischen und Opfern.