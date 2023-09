Kein Kopftuch: Sittenwächter attackiert Frau!

Wilde Szenen haben sich am frühen Montagabend direkt am Handelskai im 20. Bezirk abgespielt. Szenen, von denen die „Krone“ zufällig Zeuge wurde. Gegen 19.30 Uhr war über den ganzen Platz vor der U-Bahn-Station plötzlich lautes, durchdringendes Geschrei zu hören. In dem Durchgang zwischen der McDonalds-Filiale und dem Backwerk lag ein junges Mädchen hinter einer Säule zwischen zwei Mistkübeln - stark unter Schock. Wie sich herausstellte, sind Sittenwächter auf das wehrlose Mädchen losgegangen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.