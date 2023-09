Kritik an Pique: „Die haben den Davis Cup getötet“

Zur Erklärung: Der ehemalige Barcelona-Star ist Präsident der Investmentgruppe „Kosmos“. Diese hatte 2019 entscheidend zur Davis-Cup-Reform beigetragen. So duellieren sich, wie jetzt beispielsweise in Manchester in der Finalgruppe B, etwa auch mal zwei nicht heimische Nationen. Ende des Jahres endet überraschend die Partnerschaft zwischen ITF und „Kosmos“. „Die haben den Davis Cup getötet“, erhielt Wawrinka Rückendeckung von Ex-Spieler Mardy Fish, der zurzeit als Kapitän des US-Davis-Cup-Teams fungiert.